ضع ثقتك في الـ 25 لاعبا وليس 14 فقط .. شادي محمد يوجه رسالة لـ فايلر

وجه شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق رسالة لـ رينيه فايلر المدير الفني للفريق واللاعبين عقب الهزيمة أمام الزمالك السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.





وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مباراة القمة مجرد مباراة في الدوري قائلا " قدر الله وما شاء فعل والمباريات الهامة قادمة".





وأضاف أن لاعبي الأهلي عليهم أن يشعروا بقيمة تيشيرت الفريق، مؤكدا أن اللاعبين في الماضي عند الهزيمة كانوا ينتظرون المباراة التالية لتحقيق الفوز.





أما عن فايلر فطالبه بضرورة الثقة في الـ 25 لاعبا في قائمة الفريق، مشددا على أن وجود لاعب لا يثق به أو يشاركه أمر غريب.





وأضاف أن الأهلي يتعاقد مع 25 لاعبا حتى يشاركوا مع الفريق بشكل أساسي وليس للاعتماد على 14 فقط.