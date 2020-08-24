هانى شاكر ضيف جيهان عبدالله فى أجمد 7 الساعة 7 على نجوم FM 100.6

يحل أمير الغناء العربى هانى شاكر ونقيب الموسيقين ضيفًا على المذيعه المتألقه جيهان عبدالله فى برنامج أجمد سابعه الساعه سابعه فى تمام الساعه السابعه مساء على الهواء.





ويتحدث أمير الغناء العربى هانى شاكر عن أهم محطات مشواره الفنى مابين التمثيل منذ الطفوله ويتحدث عن تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين فى مجال الموسيقى.





كما يتحدث عن أهم وأقرب الحفلات الفنيه إلى قلبه ويتحدث عن مشاريعه الفنيه القادمه وعن تحضيره لبعض الحفلات الفنيه الكبيره ويتحدث أيضا عن أزمه كورونا وما مدى الضرر الى أصاب الموسيقين وتوقف الحفلات الفنيه منذ ظهور الفيروس ومناشده أمير الغناء العربى هانى شاكر لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بفتح الحفلات الموسيقيه وسط الإجراء الاحترازية الموسيقين والجمهور كما يتحدث عن أمنايته باللعب المباراه النهائيه فى كأس أفريقيا بين الزمالك والأهلى.