هانى شاكر ضيف جيهان عبدالله فى أجمد 7 الساعة 7 على نجوم FM 100.6

يحل أمير الغناء العربى هانى شاكر ونقيب الموسيقين ضيفًا على المذيعه المتألقه جيهان عبدالله فى برنامج أجمد سابعه الساعه سابعه فى تمام الساعه السابعه مساء على الهواء.
ويتحدث أمير الغناء العربى هانى شاكر عن أهم محطات مشواره الفنى مابين التمثيل منذ الطفوله ويتحدث عن تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين فى مجال الموسيقى.
كما يتحدث عن أهم وأقرب الحفلات الفنيه إلى قلبه ويتحدث عن مشاريعه الفنيه القادمه وعن تحضيره لبعض الحفلات الفنيه الكبيره ويتحدث أيضا عن أزمه كورونا وما مدى الضرر الى أصاب الموسيقين وتوقف الحفلات الفنيه منذ ظهور الفيروس ومناشده أمير الغناء العربى هانى شاكر لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بفتح الحفلات الموسيقيه وسط الإجراء الاحترازية الموسيقين والجمهور كما يتحدث عن أمنايته باللعب المباراه النهائيه فى كأس أفريقيا بين الزمالك والأهلى.