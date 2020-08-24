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سيارات

موزع معتمد يكشف عن السيارات الأكثر مبيعًا في 2020 وتأثير كورونا عليها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:31 م
محمد سليمان
محمد سليمان
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منة الله عبد الحميد
أكد محمد سليمان موزع معتمد في أحد معارض السيارات الشهيرة، أن هناك بعض السيارات حققت طفرة في المبيعات في النصف الأول من 2020. 

وكشف سليمان عن السيارات الأكثر مبيعا في النصف الأول من 2020 وهما سكودا كودياك وبيجو 508 وكان عليها نسبة اقبال وشراء عالية. 

وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن النصف الثاني من 2020  شهد نسبة إقبال عالية على بعض السيارات الصغيرة على رأسها فيات التيبو وتويوتا كرولا والـmg، ونيسان قشقاي. 

وتابع سليمان ان، نسبة الأقبال عالية على هذه السيارات، ولكن بالنسبة للسيارات الأقل مبيعًا هي الهيونداي النترا الـhd بسبب قطع غيارها مرتفعة الثمن وعدم ثباتها على الأرض بالشكل الكاف وتكررت شكوى العملاء منها أكثر من مرة. 

وأعلن سليمان عن الخطط القادمة للمعرض، من خلال طرح 3 سيارات في الأسواق، مضيفًا أن الموضوع مازال تحت الدراسة وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبالتحديد بعد أداء تجربتها وثباتها وتقييم أسعارها. 

وأوضح سليمان ان سوق السيارات بدأ في التعافي والانتعاش مرة أخرى بعدما تأثر فيروس كورونا على المبيعات خلال الفترة الماضية، ولكن هناك بعض المخاوف من الموجة الثانية. 

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