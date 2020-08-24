من داخل سيارته .. حسام عاشور مع أولاده في أحدث ظهور له| شاهد

نشر حسام عاشور صورة له مع أولاده من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
وظهر حسام عاشور فى الصورة وهو جالس مع أولاده فى سيارته.
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وكشف حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، عن أغلى البطولات التي حصل عليها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.
قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "دوري أبطال أفريقيا عام 2006 هي أغلى الألقاب التي فزت بها مع الأهلي".
وتابع: "كان يتبقى لي الفوز بخمس أو ست ألقاب وأصبح أكثر لاعب فاز ببطولات في العالم، لكن قدر الله وما شاء فعل، وقد أنجح في تحقيق هذه الألقاب في ناد آخر، طالما أن الشخص قادر على اللعب ولديه إصرار وعزيمة لا يوجد شيء مستحيل".
وظهر حسام عاشور فى الصورة وهو جالس مع أولاده فى سيارته.
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وكشف حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، عن أغلى البطولات التي حصل عليها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.
قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "دوري أبطال أفريقيا عام 2006 هي أغلى الألقاب التي فزت بها مع الأهلي".
وتابع: "كان يتبقى لي الفوز بخمس أو ست ألقاب وأصبح أكثر لاعب فاز ببطولات في العالم، لكن قدر الله وما شاء فعل، وقد أنجح في تحقيق هذه الألقاب في ناد آخر، طالما أن الشخص قادر على اللعب ولديه إصرار وعزيمة لا يوجد شيء مستحيل".