AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جمعة: قانون تنظيم هيئة الأوقاف سيسهم في تعظيم عوائد الوقف

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان اليوم سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها.

ووجه الوزير الشكر للجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، وسائر الأعضاء من جميع لجان البرلمان الذين شاركوا في جلسات مناقشة القانون على ما بذلوه من جهد مضن في إخراج هذا القانون على تلك الصورة العظيمة التي خرج بها. ِ

كما توجه بالشكر الجزيل للبرلمان الموقر على إقرار هذا القانون الذي سيسهم بقوة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) في صون الوقف وتعظيم عوائده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينية البرلمان تؤجل حسم مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى

بشكل نهائي .. دينية النواب توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

مختار جمعة: قانون تنظيم هيئة الأوقاف يستهدف إطلاق يدها في مجال الاستثمار

مختار جمعة: لا توجد مخالفة شرعية في نصوص قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

حققت أعلى عائد في تاريخها.. مختار جمعة: هيئة الأوقاف تسير على الطريق الصحيح

وزير الأوقاف: الهيئة حققت مليار ونصف المليار أرباح

ترشيحاتنا

محمد داود: القرآن يتضمن معجزة يستحيل حدوثها في أي لغة.. فيديو

استقرار الدولار بالبنوك في منتصف تعاملات اليوم.. وأعلى سعر بـ15.98 جنيه

كامل الوزير للصعايدة: رمسيس ليس المقصد النهائي.. ومحطة بشتيل على الطراز الفرعوني

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

رمضان صبحي يحدث ثورة في بيراميدز.. أحمد فتحي يطالب بزيادة راتبه

ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال