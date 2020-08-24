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أحمد موسى: أبو العينين اعترض على عقوبة الحبس لمن يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:13 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحدث بأن فرض عقوبة الحبس على من يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي يعيق مجال الاستثمار في مصر.

 
وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "أبو العينين أكد أن فرض عقوبة الحبس على المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي  يؤثر على مناخ الاستثمار في الدولة".


وأكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرا الى أنه نقلة حضارية تسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب وهو ما يؤدى لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.

  
وأشار أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون اليوم، الى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل الكترونيا، والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة كافة الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بكافة الضرائب في قانون واحد.
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