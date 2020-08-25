الفرق الرقابية بمنطقة تبوك بالسعودية تنفذ عددًا من الحملات المكثفة على المحال التجارية

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة على المحال التجارية والمطاعم وأسواق الخضار والنفع العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها.





وقامت " ‏الأمانة " بـ 197 حملة أغلق خلالها ٧ محال تجارية، وإنذار 77 محلا، ومصادرة ما يفوق ٣٣٧ كجم من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب رصد كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة.





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وأشارت إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.



