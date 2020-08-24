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أخبار العالم

تراجع لليوم الثالث.. بريطانيا تسجل 853 إصابة بكورونا و4 وفيات اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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محمد علي
أبلغت المملكة المتحدة اليوم عن 853 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد،  Covid-19 ، في زيادة جديدة بأعداد المصابين، وفق ماذكرت شبكة  سي إن إن.

ووصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالفيروس إلى 326614 حالة على الأقل ، وفقًا لأحدث بيانات الحكومة البريطانية الصادرة اليوم الاثنين. 

ويمثل عدد الحالات المؤكدة الجديدة يوم الاثنين انخفاضًا طفيفًا عن 1160 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الأحد و 1288 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم السبت. 

وأبلغت المملكة المتحدة  عن أربع وفيات إضافية بسبب فيروس كورونا يوم الاثنين ، مما رفع عدد المتوفين إلى 41433 .


ويخشى باحثون من إن العالم قد يواجه موجة عاتية  لكورونا بحلول الشتاء المقبل ما لم يتم إنتاج لقاحات فعالة لكورونا  وتطعيم الناس بها.

وكانت بريطانيا أحد أكثر الدول القارة الأوروبية تفشيًا للمرض، حتى تراجعت المعدلات منذ أسابيع، لتعود وترتفع مرة أخرة في الآونة الاخيرة، وسط أزمات سياسية متلاحقة تضرب حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
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