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أحمد موسى: مجلس النواب يستجيب لاقتراح أبو العينين ويلغي عقوبة الحبس عند التأخر فى تقديم الإقرار الضريبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:31 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن  مجلس النواب وافق على إلغاء عقوبة الحبس في  التاخر في تقديم الإقرار الضريبي، وهى النقطة التى أثارها النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، أن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قال إن فرض عقوبة الحبس على من يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي يعيق مجال الاستثمار في مصر.

وتابع  موسى:"  أوجه التحية إلى محمد أبو العينين على الاعتراض على  عقوبة الحبس في التخلف عن الإقرار الضريبي".

وأكد النائب محمد أبو العينين، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرا الى أنه نقلة حضارية تسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب وهو ما يؤدى لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.
  
وأشار أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون اليوم، الى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل الكترونيا، والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة كافة الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بكافة الضرائب في قانون واحد.
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