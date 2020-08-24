الفشل الإداري القطري مستمر.. تسريح لاعبي فريق مالاجا الإسباني





ونشر نادي مالاجا الإسباني بيانًا أعلن فيه عن فسخ عقود جميع لاعبي الفريق الأول لعدم قدرة النادي على سداد مستحقاتهم المالية، لما يمر به من أزمة مالية طاحنة.





وأشار النادي في بيانه أن تلك الخطوة جزء من الخطة المالية الجديدة، التي تهدف لإخراج النادي من الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه.





جدير بالذكر أن مالك النادي هو رجل الأعمال القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني والذي اشتراه عام 2010، لكن يبدو أن مسلسل الفشل القطري مستمر ومتكرر، بعد خسارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس نهائي دوري أبطال أوروبا تحت قيادته القطرية.

أعلن نادي مالاجا الإسباني عن تسريح جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.