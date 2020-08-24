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توك شو

أكاديمى: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمواطن.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:12 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور صلاح هاشم استاذ التنمية والتخطيط، إن الدولة المصرية تعمل بطريقة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة والمشروعات كثيفة العمالة حتي لا يكون هناك بطالة بين المواطنين.

وأضاف الدكتور صلاح هاشم خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن القيادة السياسية في مصر تولى اهتماما كبيرا تجاة المواطن.

وتابع استاذ التنمية والتخطيط أن معظم المشروعات القومية قائمة علي المشروعات كثيفة العمالة حتي تضم أكبر عدد من العمالة. 

وأوضح الدكتور صلاح هاشم أن مصر رفعت الحد الادني للاجور حتي وصل الي 2000 جنيه مصري. 

وأشار إلي أنه تم تأسيس 1400 مشروع قومي ومعظمهم تم الانتهاء من المرحلة الاولي من تأسيسه، موضحا أن نسبة البطالة قلت للنسبة الحالية بسبب استغلال العمالة في المرحلة الاولي لهذه المشروعات.
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