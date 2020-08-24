محمد صبحي يكشف حقيقة تعيينه بمجلس الشيوخ .. فيديو

كشف الفنان محمد صبحي ، حقيقة تعيينه بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه كلام عارٍ من الصحة وغير منضبط وتسريبات ليس لها معنى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن "، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن إطلاق الشائعات تعتبر من العيوب الموجودة عند بعض من فئات المجتمع، معقبًا: "الكلام دا بيحرج الدولة.. لأن لها نظام معين حيث تتصل.





وتابع: "دوري كفنان أكبر من تعييني بمجلس الشيوخ رغم إني أتمنى أن يوجد أشخاص يرفعون من قيمة الثقافة والفن بالمجلس"، مردفًا: "أن رسائل الفن من الممكن أن تصل بفاعلية للمجتمع وتغير سلوكه وطباعه نحو الأفضل".







