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بين الناس

سكان مدينة العبور يستغيثون من انتشار الورش المهنية بداخل الكتلة السكنية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن صلاح أبو العنين ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الورش المهنية في المناطق السكنية بمدينة العبور.

ويقول فى رسالته : هل يعقل في مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تلقب بعروس المدن الجديدة (العبور)، وجود ورش حدادة وورش سمكر للسيارات بوسط الوحدات السكنية، علمًا بأن الورش صدر لها قرار غلق ولم ينفذ إلى الآن 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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