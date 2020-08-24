تحدى جديد بين جيلي بريفيس و M4 و AMG C63 وباناميرا.. فيديو

نشرت صحيفة FastCarCommunity العالمية مقطع فيديو جديد لتحدى مميز للغاية بين السيارة الاحدث على الاطلاق من شركة جيلى الصينية وهى بريفيس و بي ام دبليو M4 وAMG C63 وباناميرا .

ظهرت جميع السيارات من خلال الفيديو وهم يقومون بالانطلاق على ممر جبلى ثم بعد ذلك تظهر السيارة جيلي بريفيس وتتغلب عليهم ، ولكن هذا فى الواقع يعتبر أمر صعب للغاية .

كانت قد أعلنت منذ فترة شركة جيلى الصينية لصناعة السيارات عن سيارتها السيدان الفاخرة التي تحمل اسم بريفس والتي سيتم بناؤها على قاعدة عجلات CMA الجديدة، والتي تستند على سيارة اختبارية تحمل نفس الاسم تم الكشف عنها في 2019.

وقامت شركة جيلى بتطوير قاعدة عجلات CMA بالتعاون مع فولفو، حيث تم استخدامها بالفعل فى السيارة بوليستار 2 بالإضافة إلى سيارات لينك آند كو، ومؤخرا السيارة جيلي بريفيس.

ولكن حتى يومنا هذا لا نعلم المزيد من التفاصيل حول السيارة جيلي بريفيس ، ولكن خلال الاشهر القادمة سيتم الكشف عنها بالكامل .