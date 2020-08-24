الديهي يرد على المشككين في إنجازات الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية.. فيديو

رد الإعلامي نشأت الديهي علي المشككين في انجازات الدولة قائلا "ان مصر في 6 سنوات عملت مشروع الصرف الصحي في المحافظات والقري.. ومصر عملت مشروع تنقية المياه.. مشروعات عظيمة جدا".





وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، قائلا "علي المصريين أن يفرحوا بما يتم انجازه علي أرض مصر".





وتابع نشأت الديهي أن خلال 6 سنوات ماضية تم انجاز الكثير من المشروعات القومية في مختلف القطاعات لخدمة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم.





وأوضح الإعلامي نشأت الديهي أن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية له مدلول كبير علي تقدم مصر وعملها لمشروعات قومية كبيرة تبهر الجميع.