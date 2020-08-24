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تعليم

الموافقة على تعيين أوائل الكليات بجامعة العريش

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:08 م
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح


قرر مجلس جامعة العريش في شمال سيناء برئاسة الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة ، تعيين اوائل الكليات،
ولفت إلي أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة على توفير 100 درجة مالية وتمويلها لتعيين أوائل الكليات بالجامعة.

وأكد إنه سيتم تكليف الأوائل فى مختلف الكليات للعمل كمعيدين بها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بهذا الشأن.

ويجرى حاليا إجراء الاختبارات واللقاءات الشخصية مع المتقدمين لوظائف الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس فى مختلف كليات الجامعة من معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين وغيرهم من أعضاء الكادر الخاص بالجامعة
حيث سيتم سد احتياجات الكليات المختلفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خاصة فى ظل الموافقة على افتتاح عدد من الكليات الجديدة .

كما يجري تدبير مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بالباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بموازنة جامعة العريش للعام المالى 2020 / 2021 لعدد 4000 من العاملين من مختلف التخصصات للاستعانة بهم فى سد العجز الناتج عن انشاء كليات وادارات جديدة بالجامعة .

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