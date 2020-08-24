موقعها استقبل 6 ملايين مواطن.. أحمد موسى: الجامعات الأهلية في الجلالة وشرم الشيخ والعلمين غير هادفة للربح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء تشهد تغييرا كبيرا حيث تم إنجاز عدد كبير من المباني الخاصة بالجامعة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، ان جامعة الملك سلمان تضم وحدات سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تضم ملاعب كرة قدم وفندق لإقامة البعثات العلمية.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن جامعة الملك سلمان هي جامعة اهلية دولية وهي غير هادفة للربح، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي أكد أن الجامعات الاهلية غير هادفة للربح ولا تعتبر جامعة خاصة .





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى الاجانب لهم سعر مختلف عن المصريين في الجامعات الأهلية، مضيفا: " جامعة الجلالة شارفت على الانتهاء لاستقبال الطلاب الجدد على مساحة 173 فدان".





واكمل موسى:" دخل على موقع الجامعات الاهلية اكثر من 6 مليون مواطن للتعرف على طرق التقديم والالتحاق بها ".