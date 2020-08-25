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أخبار البلد

نائب وزير الخارجية: مصر حريصة على التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:32 ص
السفير حمدي سند
السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
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ا ش ا
 أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حرص مصر على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية، اليوم الإثنين لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، لاطلاعهم على آخر المستجدات فى مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال السفير حمدي سند لوزا أنه أوضح للسفراء أن اهتمام مصر بإحاطة السفراء الأوروبيين بتطورات المفاوضات ينبع من حرصها على إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات التفاوض حول هذا الملف الحيوي، من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأطراف التفاوض الثلاثة.
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