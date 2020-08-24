كيف تحمي الأطفال من التسمم بالرصاص

يعد التسمم بالرصاص من اخطر المشكلات الصحية التى تصيب الأطفال وتؤثر على حياتهم فى المستقبل خاصة أنه يؤثر على الوظائف الذهنية والقدرة الاستيعابية ويسبب تلف الدماغ والانيميا والفشل الكلوى وغيرها العديد من الأضرار.

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عرض موقع " familydoctor " اهم النصائح التى تساعد فى حماية الاطفال من التسمم بالرصاص





عند إعادة تصميم غرفة ، أغلقها بالبلاستيك الثقيل لانه يقلل من انتشار غبار الرصاص.

اطلب من جميع أفراد الأسرة مسح أقدامهم وخلع أحذيتهم قبل المشي داخل المنزل.

اغسل يدي طفلك ووجهه قبل تناول الوجبات.

اغسل ألعاب طفلك بشكل متكرر.

امسح الأرضيات والنوافذ بممسحة مبللة لأن هذا يقلل من انتشار الغبار الملوث بالرصاص.

امنع الأطفال من اللعب في التراب قد يكون غبار الرصاص في الأوساخ حول المنزل.

استخدم ماء الصنبور عندما يكون بارد للشرب والطبخ وابتعد عن الساخن لانه يتسبب فى خروج مزيد من الرصاص من الأنابيب القديمة.

لا تطبخ أو تأكل فى المقلاة وأدوات المائدة القديمة من المحتمل أن تحتوي هذه العناصر على الرصاص.

اطلب من أطفالك تغيير ملابسهم إذا كنت تشك في تعرضهم للرصاص.

تجنب الطب الشعبي. قد تحتوي هذه الأطعمة والأعشاب على الرصاص.