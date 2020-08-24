هنروح الصعيد ووجه بحري.. أحمد موسى عن عيش الإسكندرية: جميل والوزن مضبوط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي توجه إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة سير منظومة الخبز بعد تخفيض وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، قائلا: "لما شفت عيش الاسكندرية قلت العيش ده مش موجود عندنا ليه وعرفت ان الاسكندرية بها نوع أخر لا توجد به رده".





وتابع: "عيش محافظة الاسكندرية جميل والوزن مضبوط".





وأكمل: "مواطنة اشتكت لمراسل البرنامج بان عيش الخبز في أحد الأفران غير مناسب لقرارات وزارة التموين وتحرك وكيل وزارة التموين على الفور للتأكد من جودة رغيف الخبز في هذا المخبز".





ولفت: "انا بعرض للمواطن شكل الخبز في كافة محافظات الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بالوزن المحدد من وزارة التموين"، مضيفا: "هنروح الصعيد وبحري وكافة انحاء مصر للتأكد من تطبيق إجراءات منظومة الخبز".



