بتسريحة شعر ناعمة.. ديميت أوزديمير فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،
وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الأبيض بقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة وأناقة إطلالتها.
وظهرت ديميت اوزديمير بشعر منسدل على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية ناعمة و بخصلات شعر ويفي ناعمة، خلال تصفيف شعرها.
وأكملت ديميت اوزديمير بوضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا والآي لاينر الأسود لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في اختيار الإكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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