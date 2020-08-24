بتسريحة شعر ناعمة.. ديميت أوزديمير فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،





وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



