AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتسريحة شعر ناعمة.. ديميت أوزديمير فى إطلالة جذابة.. شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:17 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

 وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الأبيض بقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة وأناقة إطلالتها.

وظهرت ديميت اوزديمير بشعر منسدل على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية ناعمة و بخصلات شعر ويفي ناعمة، خلال تصفيف شعرها.

وأكملت ديميت اوزديمير بوضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا والآي لاينر الأسود لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في اختيار الإكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

💋

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاش مايوه وقبعة.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة في البحر

بصورة سيلفي.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

بفستان أحمر.. ديميت اوزديمير تحتفل بالوصول لـ 10 ملايين متابع

أثناء تصفيف شعرها .. ديميت اوزديمير تبرز جمالها في آخر ظهور لها

بإطلالة صيفية.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها بصورة مع أختها

بإطلالة بسيطة.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار على إنستجرام

ترشيحاتنا

القيعي لـ سيف زاهر: نفذت خطتك على الأهلي باقتدار.. ولن تستطيع إفشال الخطيب

سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بصورة فى حمام السباحة.. شاهد

القيعي: تعامل الزمالك في واقعة "خاتم سليمان" غير شريف

البرلمان يوافق على نشر أسماء المتهربين من الضرائب في الصحف

إنتى مستفزة.. هجوم كبير على رانيا يوسف بسبب فيديو رقص | شاهد

طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.. ابتكار خلايا حديثة و8 أعشاب مجربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أعراض التهاب القولون التقرحي

شميز مشجرة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

حادث مروع.. نجاة المخرج رؤوف عبد السيد من الموت | صور