AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

BMW تقدم خدمة بيع السيارات المستعملة فى السعودية.. تعرف عليها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الالمانية من خلال وكيلها المعتمد فى المملكة العربية السعودية عن خدمات وعروض جديدة للسيارات المستعملة ، من خلال عروض على مجموعتها الواسعة من سيارات BMW Premium Selection.


وأكدت شركة ناغي للسيارات وكيل BMW فى المملكة انهم يعملون على تعزيز تجربة شراء السيارات لكل عميل، وإن هذا العرض يضمن للمشتري الحصول على فرصة لشراء السيارة المثالية بكل أمان وسهولة.


ووضع وكيل BMW عدد من الشروط من أجل الحصول على شهادة BMW Premium Selection، اولها هو ألا يزيد عمر السيارة المستعملة على خمس سنوات وأن يبلغ الحد الأقصى للمسافة المقطوعة 100،000 كم.


واضاف انه سيتم وضع كل سيارة مستعملة معتمدة ومدرجة ضمن برنامج BMW Premium Selection،  لفحص شامل 360 درجة تحت إشراف الخبراء التقنيين في BMW.


وعند اتمام عملية الشراء يتمتع العميل بضمان مجاني لمدة 12 شهرًا إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ، بالإضافة الى خيارات تمويل مناسبة تصل إلى 36 شهرًا لتناسب العملاء .


وقال مارك نوتكن، المدير الإداري لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات فى تصريحات رسمية : "يضمن برنامج BMW Premium Selection حصول كل عميل على المعايير العالية نفسها من الخدمة والرعاية والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للذين يشترون سيارة جديدة .


وأضاف نوتكن: "يقتصر برنامج BMW Premium Selection على السيارات التي تخضع لعمليات صيانة فائقة وتجتاز ضوابط صارمة على الجودة، لتضمن توفير أفضل السيارات لعملائنا الأوفياء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على شراء السيارات المستعملة في أوروبا

نصائح ذهبية قبل شراء سيارة مستعملة.. فيديو

bmw figan next100 رمز الرفاهية والأناقة.. صور

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

5 أسباب لعدم شراء سيارة مستعملة

ترشيحاتنا

بـ5 جنيهات حيلة سهلة وسريعة لتنظيف سلك الشبابيك بالمنزل

لأول مرة .. محافظة قنا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

نجحوا في التسلل ليلا.. إخلاء شاطئ النخيل من المواطنين

ميل جيبسون يقاضي سيدة بسبب "العسل".. تفاصيل

نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة ارتفاع الإصابات وموعد الوصول إلى الحالة صفر فى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو