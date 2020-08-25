BMW تقدم خدمة بيع السيارات المستعملة فى السعودية.. تعرف عليها

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الالمانية من خلال وكيلها المعتمد فى المملكة العربية السعودية عن خدمات وعروض جديدة للسيارات المستعملة ، من خلال عروض على مجموعتها الواسعة من سيارات BMW Premium Selection.





وأكدت شركة ناغي للسيارات وكيل BMW فى المملكة انهم يعملون على تعزيز تجربة شراء السيارات لكل عميل، وإن هذا العرض يضمن للمشتري الحصول على فرصة لشراء السيارة المثالية بكل أمان وسهولة.





ووضع وكيل BMW عدد من الشروط من أجل الحصول على شهادة BMW Premium Selection، اولها هو ألا يزيد عمر السيارة المستعملة على خمس سنوات وأن يبلغ الحد الأقصى للمسافة المقطوعة 100،000 كم.





واضاف انه سيتم وضع كل سيارة مستعملة معتمدة ومدرجة ضمن برنامج BMW Premium Selection، لفحص شامل 360 درجة تحت إشراف الخبراء التقنيين في BMW.





وعند اتمام عملية الشراء يتمتع العميل بضمان مجاني لمدة 12 شهرًا إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ، بالإضافة الى خيارات تمويل مناسبة تصل إلى 36 شهرًا لتناسب العملاء .





وقال مارك نوتكن، المدير الإداري لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات فى تصريحات رسمية : "يضمن برنامج BMW Premium Selection حصول كل عميل على المعايير العالية نفسها من الخدمة والرعاية والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للذين يشترون سيارة جديدة .





وأضاف نوتكن: "يقتصر برنامج BMW Premium Selection على السيارات التي تخضع لعمليات صيانة فائقة وتجتاز ضوابط صارمة على الجودة، لتضمن توفير أفضل السيارات لعملائنا الأوفياء".