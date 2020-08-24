مواطنة تشكو من التلاعب في وزن الخبز بالإسكندرية.. ووكيل التموين يتحرك

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن برنامج على مسئوليتي توجه إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة سير منظومة الخبز بعد تخفيض وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما .









وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، ان مواطنة اشتكت لمراسل البرنامج من أن الخبز لا يرتقي للجودة في أحد المخابز وتحرك وكيل وزارة التموين على الفور للتأكد من جودة رغيف الخبز ".









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" متواجدون في كافة أنحاء الجمهورية من اجل إظهار الحقيقة للجميع حول تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد تخفيض وزن رغيف الخبز ".









وقالت المواطنة في تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى :" فيه اماكن العيش فيها صغير جدا ووزنه صغير"، واستمع وكيل وزارة التموين في الاسكندرية لشكوى المواطنة وتوجه على الفور للمخبز .









وقال وكيل وزارة التموين بالاسكندرية :" تحركنا إلى المخبز على الفور وتأكدنا من عدم التلاعب في وزن رغيف الخبز وفي بعض الأحيان يكون قطر رغيف أقل من قطر رغيف آخر ولكن يكون نفس الوزن ".



