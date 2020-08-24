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رياضة

رئيس مانشستر سيتي: هدفنا التتويج بالدوري الإنجليزي.. ودي بروين مستقبل النادي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:30 م
رئيس نادي مانشستر
رئيس نادي مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
أجرى خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي من أجل الحديث عن عدة أمور خاصة بالموسم الجديد والتعاقدات للنادي وخلافه.


وقال المبارك: "النادي ما زال سيقوم بتعاقدات أخرى في السوق الصيفي ولكن لن تكون الصفقات بأعمار بين 20-25 عامًا بطلب بيب جوارديولا، نحن نسير بنظام وخطة معينة في التعاقدات، لكن إذا طلب المدرب تغيير ذلك النظام فإننا سنستجيب له."


وعن هدفهم الموسم المقبل، قال المبارك:"تهانينا لـ ليفربول من أجل تحقيق الدوري الإنجليزي لأنهم استحقوه، ولكن المركز الثاني ليس طموحنا، طموحنا هو تحقيق اللقب دائمًا، وهو هدفنا الموسم المقبل."


وأضاف:" بالطبع نريد تحقيق دوري أبطال أوروبا كل عام، لكن هدفنا الأول الموسم المقبل هو تحقيق دوري أبطال أوروبا."


وعن لاعبه كيفن دي بروين، قال المبارك:"كيفن أصبح قائدا عظيما في التشكيلة الحالية وهو يمثل مستقبل مانشستر سيتي، كنت سعيدا لفوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج."
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