باحث: برامج الإصلاح ساهمت في امتصاص الصدمات الاقتصادية.. فيديو

أكد محمد نجم الباحث الاقتصادي انه بسبب فيروس كورونا هذا العام حدثت مذبحة اقتصادية لعدد من اقتصاديا الدول الكبرى وحدث انكماش بها.



وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ان الدول الكبرى حققت معدل اقتصادي بالسلب وتراجعت بشكل كبير وهو ما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.



وتابع الباحث الإقتصادي ان مصر تعتبر الدولة الوحبدة التى استطاعت تحقيق معدل نمو موجب مؤكدا ان برامج الإصلاح الإقتصادي ساهمت في إمتصاص صدمات الإقتصاد .



وأشار نجم إلى ان أن قطاع السياحة سيتعافى ٢٠٢١ وتحويلات المصريين بالخارج ستتحسن بالتوازى مع التحسن في المنطقة.



