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أخبار البلد

اليوم.. حفل تأبين الراحل عبد العظيم المغربي بنقابة المحامين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

كان ذلك بناءً على قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين.

وتوفي "المغربي" يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري.
 
كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.

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