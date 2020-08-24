قتلوه بـ7 رصاصات في ظهره .. تحرك أمريكي عاجل بعد مقتل مواطن أسود .. صور

قال حاكم ولاية ويسكونسن مانديلا بارنز، إن "جاكوب بليك" المواطن الأمريكي الذي غدرت الشرطة به وأطلقت النار عليه، أصيب بسبع رصاصات من إدارة شرطة كينوشا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





وقتل جاكوب بليك بالرصاصات في ظهره أمام أطفاله، ليسقط صريعًا في الحال، في واقعة تجدد العنف والمظاهرات الغاضبة في أمريكا.





وقال الحاكم "اسمحوا لي أن أكون واضحًا ، لم يكن هذا مصادفة. لم يكن هذا عمل من اعمال الشرطة . لقد شعرت وكأنه نوع من الثأر".





وأضاف أن "تصرفات الضباط، ليست إلا قتل شخص في وضح النهار".





































وفقًا لبارنز ، كان بليك يحاول تخفيف حدة الموقف في الحي الذي يعيش فيه.





ودعا حاكم ولاية ويسكونسن إلى جلسة تشريعية خاصة اليوم الاثنين ، بعد يوم واحد من إطلاق شرطة كينوشا النار على رجل أسود غير مسلح.





ويريد الحاكم من المشرعين أن يتبنوا حزمة قانونية اقترحها مكتبه في وقت سابق من العام من أجل "زيادة المساءلة والشفافية في عمل الشرطة" ، ومعالجة الاستخدام غير الملائم للقوة ، وحظر ممارسات الشرطة الخطيرة.















