الصحفيين العرب يدعو إلى دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبها

دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، إلى دعم القضية الفلسطينية والمحافظة على الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني البطل.





وأكدت الامانة العامة للاتحاد رفضها لأي تطبيع من قبل الصحفيين العرب، مطالبة الحكومات العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع رفضها لضم الاراضي الفلسطينية واقامة المستوطنات التي رفضها المجتمع الدولي والقرارات الاممية ، وتؤكد قراراتها السابقة برفض قيام المنظمات الصحفية بالتطبيع بكافة اشكاله .



