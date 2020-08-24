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أخبار البلد

الصحفيين العرب يدعو إلى دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، إلى دعم القضية الفلسطينية والمحافظة على الحقوق العادلة والمشروعة  للشعب الفلسطيني البطل.  

وأكدت الامانة العامة للاتحاد رفضها لأي تطبيع من قبل الصحفيين العرب، مطالبة الحكومات العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع رفضها لضم الاراضي الفلسطينية واقامة المستوطنات التي رفضها المجتمع الدولي والقرارات الاممية ، وتؤكد قراراتها السابقة برفض قيام المنظمات الصحفية بالتطبيع بكافة اشكاله  . 

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب المنظمات الاعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الانسان إلى دعم القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني  وايضا إقامة دولتهه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف  .
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