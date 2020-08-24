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الناس كانت عايشة في مقابر.. أحمد موسى: محافظة الجيزة تنقل 232 أسرة إلى سكن آدمي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:52 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة أرض المطار في شمال الجيزة بها أكثر من 232 أسرة قاطنة في وحدات غير آدمية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "محافظة الجيزة شكلت لجنة للتعرف  على مشاكل المنطقة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الناس كانت عايشة في أماكن غير آدمية"، متسائلا "كيف تحمل المواطنون التواجد في مثل هذه النوعية من الأماكن غير الآدمية لمدة 30 و40 عاما".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، "محافظة الجيزة قررت نقل المواطنين من الوحدات غير الآدمية إلى وحدات سكنية تليق بهم فى السادس من أكتوبر"، مؤكدا "الناس كانت عايشة في مقابر وتحملوا الكثير".

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