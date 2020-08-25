بعد تعديل قانون الجامعات.. ماذا ينتظر الطلاب في العام الدراسي الجديد؟

وافق مجلس النواب خلال جلسنه العامة المنعقدة، أمس الاثنين، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن :"يُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم (197 مكررًا)، نصها الآتي: "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".

ونصت المادة الثانية على أن يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة لجنة التعليم بالبرلمان، على مقترحات الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عودة الدراسة بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد بواقع يومين للكليات النظرية و3 أيام للكليات العملية، بجانب الموافقة على خطة الأعلى للجامعات بشأن التعليم المدمج أو الهجين المقرر تطبيقه رسميا خلال العام الجديد.





وأوضح نائب اللجنة إبراهيم حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة وافقت على تعديل مادتين بقانون الجامعات لإتاحة التعليم المدمج، الذي لم يكن موجودا بالقانون، وذلك حتى نعطي الحق للجامعة بتطبيق التعليم الالكتروني بجانب التعليم المباشر، حتى تكون تكون شهادة الجامعة معتمدة ومعترفا بها دوليا.





ويجمع النظام الهجين بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بعد للكليات النظرية، على أن يكون هذا النظام دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.