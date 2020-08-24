سكن بديل.. محافظة الجيزة: توفير الخدمات الطبية والغذائية لـ 232 أسرة تم نقلها من أرض المطار

علقت هند محمد، نائب محافظ الجيزة، على نقل 232 أسرة من مناطق غير آدمية في منطقة أرض المطار إلى سكن بديل.





وأضافت هند محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "من حوالي 6 أشهر تم عرض الأمر على المحافظ، وتم التأكد أن تلك المباني غير قابلة للترميم، وتشكل خطورة على السكان والمارة".





وتابعت هند محمد "رئيس الوزراء وجه بتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر، وتم تجهيز الوحدات السكنية البديلة بكافة المرافق، كما تم توفير وسيلة انتقال للوحدات السكنية الجديدة ".





وأكدت هند محمد "توفير المواد الغذائية على الأسر وتوفير خدمات طبية لهم، وسنكون في متابعة مستمرة معهم في الفترة المقبلة".





وقالت هند محمد "تكليف مديرة التربية والتعليم لتسهيل إجراءات نقل طلاب الأسر التي تم نقلها إلى مدرسة قريبة من السكن الجديد".