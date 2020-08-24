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عضو لجنة التعليم: أولياء الأمور هم من يلاحقون المعلمين من أجل الدروس.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:58 م
لنائب عبدالرحمن برعي،
لنائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان
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اسراء صبري
قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن السبب في توجه الطلاب إلى الدروس الخصوصية هو عدم وجود ما يريدونه في المدارس، وبالتالي توجه إلى الدروس الخصوصية، متابعا: أولياء الأمور هم من يلاحقون المعلمين.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المراكز التعليمية تم إغلاقها وتم منع المدرسين من أعطاء الدروس في منازلهم، ولكن أولياء الأمور بـ يضغطوا على المدرسين بطرق مختلفة.

وواصل قائلا: لا أحد يعلم الضغوطات التي تقع على عاتق المعلمين، وقولا واحدا يجب أن يكون لديه مصدر دخل آخر، هو الدروس الخصوصية.

وأضاف أن المجموعات المدرسية تعد حلا مؤقتا حتى يتم تغيير أسلوب الامتحانات، معقبا: يجب على الوزارة توفير الظروف المناسبة للمعلمين حتى لا ترغمهم على التوجه إلى الدروس الخصوصية. 
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