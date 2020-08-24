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أخبار العالم

قتيل وجرحى في انفجار صاروخ بقطاع غزة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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وكالات
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، الإثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بشرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الواقعة جاءت نتيجة انفجار صاروخ في مربض؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل.

وقال ناشطون إن القتيل هو إياد الجدي، أحد عناصر سرايا القدس، والذي لقى مصرعه من جراء الانفجار في حي الشجاعية.

وكانت تقارير فلسطينية تحدثت عن قصف إسرائيلي للموقع المذكور، فيما تنفي إسرائيل قيام الطيران بأي قصف الليلة للقطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العشرات من الحرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة.

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