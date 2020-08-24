أحمد موسى: اترفع عليا عشرات القضايا من إخوان طالبت بعدم انتخابهم لعضوية البرلمان

وجه الإعلامي أحمد موسى ، التحية إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب لدوره الكبير في دورة مجلس النواب التي انتهت اليوم .





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد"، إن على عبد العال كان حكيما في إدارة المجلس طوال 5 سنوات وأتاح فرصة كبيرة للنواب أصحاب الصوت المعارض للحديث تحت قبة البرلمان ولم يكمم الأفواه، وكان يسمح للجميع بأن يكون له رأيه حتى من كان ينتقد الحكومة والرئيس".





وتابع أحمد موسى:" تعرض مجلس النواب على حملات تشويه مغرضة من جماعة الإخوان الإرهابية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اترفع عليا عشرات القضايا من ناس طالبت بعدم انتخابهم لعضوية البرلمان لأنهم إخوان ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تقدم ضدي عشرات البلاغات لأنني قمت بحملة توعية ضد أخوان رغبوا في الترشح إلى عضوية مجلس النواب"، مضيفا:" معندناش غير جواز سفر بلدنا".



