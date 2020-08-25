بعد الموافقة على القانون.. تعرف على قيمة الجائزة المالية للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته أمس الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.





ويأتي مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة الى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.





وتبلغ قيمة الجائزة التي نص عليها مشروع القانون ٤٠ ألف جنيه بما يساوي ٢٥٠٠ دولار، وفقا لحديث النائب محمد أبو العينين بالجلسة العامة، مؤكدا أنه مبلغ زهيد جدا ويجب أن يكون هناك رعاة للإنفاق علي الموهوبين والمبدعين حتي يكون لدينا نوابغ فيما يتعلق بالفنون والآداب والعلوم والهندسة والتكنولوجيا.





وألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.





كما كفل في المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبى، والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.





وأفرد في المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية.





وانطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون فقد إرتأى المشرع إصدار تشريع بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى" جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.





وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.





وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.