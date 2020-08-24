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توك شو

راقصة تنورة تعاني من متلازمة داون.. بحبك يا سيسي.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 م
رقص التنورة
رقص التنورة
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محمود محسن
أكدت تقى علي رمضان والتي تعاني من متلازمة داون وراقصة تنورة أنها تتمنى أن تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن تقوم بعمل استعراض أمامه.

وأضافت تقى خلال تقرير لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc "أنا بحبك يا سيسي أنا بحب العلم".

وتابعت والدة تقى، أنها نالت إعجاب من حولها أثناء رقصها بالتنورة في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وأشارت والدة تقى إلى أن ابنتها مصابة بمتلازمة داون بعد أسبوع من ولادتها مما دفعها للتفرغ لرعاية طفلتها والاعتناء بها.
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