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سيارات

سيارة موديل 2020 أوتوماتيك بـ300 ألف جنيه فقط

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:32 م
سيارة موديل 2020
سيارة موديل 2020 أوتوماتيك بـ300 ألف جنيه فقط
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منة الله عبد الحميد
 بعض السيارات تتميز بالأسعار الجيدة نسبيًا التي تلبي طلبات ورغبات عشاق السيارات وغالبًا ما يقع الاختيار الأول علي سيارات كيا. 

تتمتع سيارات بالفخامة والأناقة كيا جراند سيراتو 2020 بالعديد من المميزات وسعرها لا يتخطى الـ300 الف جنيه، وفقًا لأحد مواقع الشهيرة المتخصصة في بيع السيارات.

كيا جراند سيراتو 2020 اتوماتيك / LX Grand جديدة للبيع و بالتقسيط

وتتميز سيارة كيا جراند سيراتو 2020 بسعة موتور تصل إلى 1600 سي سي، وقوة دفع 130حصان، وتصل إلى سرعها أقصها 190 كيلو متر. 

تحتوي سيارة كيا جراند سيراتو على نسبة تسارع تصل إلى 12، وناقل حركة سداسي أوتوماتيك بـ6 سرعات مختلفة واستهلاك وقود 92 لتر/ متر. 

يبلغ طول السيارة حوالي  4640 وعرض 1800 والارتفاع الكلي 1450ارتفاع السيارة عن الأرض 150 سم، يصل إلى قاعدة عجلات 2700، وسعة حقيبة أمتعة 502، و5 مقاعد و4 سلندر وخزان وقود 50 لتر، وعزم النيوتن 155، وتعتمد على نظام الجر الأمامي.




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