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أستاذ اقتصاد: سعر تذكرة المترو يساهم فى تحسين الخدمة..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الإقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك فرق بين الفلسفة الاقتصادية التى يمكن أن تحكم الدول والفلسفة الاقتصادية التى تحكم الشركة فى تقديم الخدمات .

وأضاف عنبر خلال مداخلته الهاتفية لقناة اكسترا نيوز ،أنه بجانب ما يشغل الدول من تحقيق إيرادات ودوافع إقتصادية، يشغلها أيضًا فكرة الوظيفة الإجتماعية وضمان إستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بما يتناسب مع قدرتهم على الدفع وبما يعلى من رفاهية المواطنين .

وأشار الى أن تسعير الخدمات هو المصدر الإيرادى لأى مشروع كالمترو يتحكم بتحسين وإستمرارية تقديم هذه الخدمة بتلك الجدوى على المدى الطويل .

وأكد أن الفكرالاقتصادى للدولة يكمن فى تحويل مثل هذه الهيئات كهيئة مترو الانفاق الى هيئات اقتصادية ليس الغرض الأساسى تحقيق أرباح، وإنما تقليل الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات حتى لا تكون الهيئة عبئًا على الموازنة العامة للدولة .
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