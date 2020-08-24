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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج BIS بتجارة حلوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:50 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان شروط القبول ببرنامج  BIS "نظم معلومات الأعمال" للعام الدراسى 2020-2021  . 

أوضح الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية ، أن من مميزات البرنامج أنه يقدم تخصصًا فريدًا يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).

- أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام ، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.

- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.

- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية   IGCSE بشرط الحصول  على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

- يقبل البرنامج  الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول  على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

- يتم المفاضلة عند قبول الطلاب على أساس المجموع الاعتباري( مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية ) .

- يمكن قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق  فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".

- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضًا على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.eg/bis

-  يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.

-  يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.

و للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى تخصص نظم معلومات الأعمال يشترط : 
دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:-
- متطلبات عامة (12) ساعة معتمدة  وتنقسم إلى " (6) ساعة إجبارية+  (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية" .
 - متطلبات كلية ( 60) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية" .
- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة  وتنقسم إلي " (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري" .
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