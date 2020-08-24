لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج BIS بتجارة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان شروط القبول ببرنامج BIS "نظم معلومات الأعمال" للعام الدراسى 2020-2021 .





أوضح الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية ، أن من مميزات البرنامج أنه يقدم تخصصًا فريدًا يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.





ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:





- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).





- أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام ، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.





- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.





- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.





- يقبل البرنامج الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.



