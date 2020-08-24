عبد العال: البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استثنائية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالى مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، وذلك بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأضاف "عبدالعال"، في كملته فى نهاية دور الانعقاد الخامس، إنه رغم ما أحدثته كورونا من تغيير في نمط أعمالنا وسلوكنا، لم يعطل هذا الوباء المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطني الذي أخذه على عاتقه، فانعقد المجلس بشجاعة وإقدام في ظل ظروف قاسية وإجراءات احترازية ووقائية مشددة.





وأشار إلى أن البرلمان استكمل دوره التشريعي الداعم للدولة في مختلف ظروفها، بل إن المدقق في الأرقام يجد أن إنجاز المجلس زاد في هذه الفترة رغم دقة الظروف وصعوبتها في مظهر واضح من مظاهر حسن استغلال الوقت وإعمال اقتصاديات المناقشات والمداولات.





وأنهى "عبدالعال"، حديثه للنواب، قائلًا "لا يسعنى ونحن ننهى أعمال دور الانعقاد الخامس إلا أن أوجه الشكر والتقدير لكم، أغلبية ومعارضة ومستقلين، فقد قدمتم صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".