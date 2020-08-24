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حماية المستهلك: 58% من الشكاوى يتم حلها.. ونناشد المواطنين بالتواصل فى حال أى شكاوى.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:10 م
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المستهلك المصري بنسبة كبيرة يكون على حق، حيث أن الشعب المصري بطبيعته لا يلجأ إلى الشكاوى إلا فى أضيق الحدود.

وكشف "سمير" خلال لقاء خاص ببرنامج مساء دى إم سي، عبر فضائية دى إم سي، أن شكاوى السلع المعمرة تحتل رقم ١، ويحتل شكاوى الموبايلات خدماتها المركز الثانى، أما رقم ٣ فتأتى السيارات ومستلزماتها .

وأوضح "سمير" ، أن جهاز حماية المستهلك يتدخل فى ضبط الأسواق والحماية القضائية والضبطيات للأسواق.


وأعلن " رئيس جهاز حماية المستهلك " إن ١٩٥٨٨ هو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ، وكذلك يمكن التواصل مع المواطنين من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز، وكذلك تطبيق الأندرويد الذى يمكن للمواطن التواصل من خلاله".


وأضاف أن رقم الواتساب سهل على المواطنين التواصل مع الجهاز دون أى مجهود وهو ، ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ ، منوها إلي أنه يتم حل ٨٥% من المشاكل .
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