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حوادث

منوم فى العصير .. سيدة تستدرج راغبى المتعة الحرام لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:51 م
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كتب محمد صبرى
ابتكرت عصابة تقودها سيدة وسيلة جديدة لاستدراج راغبى المتعة الحرام والاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية.

بداية اكتشاف الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من مواطن قرر فى بلاغه أنه تعرض للسرقة  داخل شقته على يد سيدة تعرف عليها.

ومن خلال التحريات تبين أن السيدة تقود عصابة مكونة من عاطلين لسرقة الرجال راغبى المتعة الحرام .

تم القبض على أفراد العصابة ، وأقرت السيدة أنها تقوم باستدراج الرجال لممارسة المتعة الحرام داخل شقتهم، وعقب دخولها تقوم بوضع قرص منوم له حتى يستغرق فى النوم وتقوم بالاتصال بعاطلين من أفراد التشكيل العصابى لمساعدتها فى سرقة أموال ومجوهرات الضحايا .

تم تحرير محضر وارشد أفراد العصابة عن مكان إخفاء المسروقات وتولت النيابة التحقيق.
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