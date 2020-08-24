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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على المميزات وفرص العمل لبرنامج FMI بتجارة حلوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج الأسواق المالية و البورصات FMI ، والذى يعد من اهم البرامج المطلوبة بسوق العمل . 


وصرح  الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية ، أن برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، هو برنامج دراسي أكاديمي تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص ،  إلى جانب عمليات الإدارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة . 


و اضاف ان البرنامج  يعد مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبةً لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون كافة المقررات جامعة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام .


ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتى:

1.يقدم تخصصًا فريدًا فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.
2. لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.
3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطي قدرًا من المرونة للطلاب.
4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.
5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.
5. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.
6. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.
7. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.


و تكون أهم الفرص المتاحة للعمل لخريج البرنامج فى المجالات التالية " المصارف والبنوك - البورصة والأسواق المالية - شركات التأمين - شركات الوساطة فى الأوراق المالية - إدارة المحافظ المالية - التحليل المالى والفنى - المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات - الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية… " 


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