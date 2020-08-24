بيشتغل في مصنع أو على توك توك.. لماذا يلجأ المعلم للدروس الخصوصية؟..فيديو

كشف هيثم عبد ربه، معلم اللغة الإنجليزية عن سبب لجوء المعلمين إلى الدروس الخصوصية، قائلا: هناك عدة أسباب لتوجهنا إلى الدروس الخصوصية أولها هو المرتب الضعيف الذي يحصل عليه المعلم، متابعا: المرتب لا يكفي مصاريف المعيشة وبالتالي يقوم المعلم بالتوجه إلى الدروس.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك العديد من المعلمين يتوجهون إلى العمل بالحرف الأخرى سواء بالعمل في مصنع أو على توك توك، وذلك لأن موادهم لا تحتاج إلى دروس خصوصية.



وواصل قائلا: ثاني الأسباب يتشكل في كليات التربية التي قامت بإلغاء التكليف الرسمي للمعلمين حديثي التخرج، معقبا: التكليف بقى عبارة عن مسابقات ومش كل الناس بيسمح لها الدخول في تلك المسابقات، وبالتالي بيتوجه إلى المراكز الخصوصية من أجل العمل في ظل تعنت الكليات.



وأشار إلى أن هناك عددا من المعلمين قامت الوزارة بتعيينهم لفترة بسيطة ثم قامت "بتسريحهم" ونتيجة لهذا بيتوجهوا إلى المراكز التعليمية، مشددا على أن هناك بعض المدارس التي لا تسمح للمعلمين بالإبداع مما يجعلهم يلجأون إلى طرق أخرى.