محمد سليم يكتب: «السيسي» صانع السلام في ليبيا

على مدى 9 سنوات كاملة. تستمر المأساة الليبية وتستفحل عاما بعد آخر. بعد سقوط الدولة وانهيار نظام القذافي السابق في عام 2011. فما بين احتجاجات ومظاهرات وفقر وإرهاب وفساد وصراع ضاري بين المنطقة الشرقية والغربية في ليبيا تستمر الأحوال من سىء إلى أسوأ.





لكن فجأة ظهر النور على الساحة الليبية، التي كانت تتخبط في الظلام بعدما جاءت القبائل الليبية عن بكرة أبيها قبل نحو شهرين يقابل أعيانها ورؤسائها الرئيس السيسي. ويشكون له الوجع الليبي وما تمر بها بلادهم من نكبة حقيقية رغم أن الوطن غني بالموارد والثروات.





هنا تغير الحال تماما في ليبيا وبدأت الأزمة تنفرج، فظهور الرئيس السيسي في الصورة وقراره الذي سانده البرلمان المصري بالتدخل المباشر في ليبيا، عبر الجيش المصري في حال حدث أي تحرك نحو الحدود المصرية. دفع الجميع للذعر.





فالجيش المصري في حال تدخله في ليبيا فإنه سيقهر الجميع ويردعهم لا شك في ذلك، كما أن تحديد الخط الأحمر من جانب مصر في سرت – الجفرة كان رادعا ولا يزال لتركيا وقطر وتنظيم الإخوان، والذين التزموا جميعا به وغصبا عنهم وخوفا وهلعا من مصر.





والنتيجة كما حدث خلال الأيام الأخيرة. فقوة مصر والخط الأحمر الذي وضعته في ليبيا دفع الجميع للبحث عن السلام والحل السياسي في ليبيا.





وأعلن البرلمان الليبي وأعلنت حكومة الوفاق في طرابلس قرارا هاما بوقف إطلاق النار وتحديد مارس 2021 المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.





وهذه أولى القرارات السياسية التي تراها ليبيا منذ سنوات طويلة والفضل لمصر ورؤيتها التي دفعت الجميع للسلام والبحث عن تهدئة للصراع وعدم الاستمرار في شحن الإرهابيين والمرتزقة الى الأراضي الليبية.





الدور المصري في ليبيا، دور صانع للسلام وسيدفع الجميع عمليا على الأرض للبحث عن السلام واستمرار التهدئة خلال الأسابيع القادمة وإلا فالبديل أمامهم هو مواجهة القوة الهائلة للجيش المصري وتجاوز الخطر الأحمر وهلاكهم.



