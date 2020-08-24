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فن

ميل جيسبون يقاضي بائعة عسل.. تفاصيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:32 م
ميل جيسبون
ميل جيسبون
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شروق ابراهيم
اتخذ النجم العالمي ميل جيبسون اجراءات قانونية ضد بائعة عسل في تشيلي لاطلاقها اسمه على العسل الذي تبيعه من اجل الكسب المال بطريقة اسهل وذلك لشهرة " جيبسون". 

ولجأت السيدة الى اسم واحد من اشهر افلام ميل جيسبون Braveheart من اجل الترويج لمنتجها، وذلك بدون حصول على اذن او موافقة النجم الامريكي.

وفوجئت السيدة ببريد الالكتروني من محامي ميل جيسبون يطالبها بالتوقف عن استخدام جيبسون أو صورته أو سيرته الذاتية بشكل غير قانونى لبيع وتسويق منتجات العسل.

وكان ميل جيبسون اصيب بفيروس كورونا شهر ابريل الماضي، دون ان يعلن لوسائل الاعلام.

وقال الموقع الاجنبي نقلا عن مصدر مقرب من ميل جيبسون ان النجم العالم تلقى العلاج في احد المستشفيات الاسترالية وتغلب على فيروس في اسبوعا واحدا.
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