اوعوا تخافوا.. أحمد موسى يطالب الشعب الليبي بالنزول بالملايين لطرد الغازي التركي

طالب الإعلامي أحمد موسى، الشعب الليبي بالنزول في مظاهرات بالملايين في كافة أنحاء ليبيا ضد مرتزقة الإخوان والغازي التركي لتحرير ليبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"،: "قوة الشعب الليبي في وحدته من أجل طرد الغازي التركي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "على الشعب الليبي النزول في مظاهرات لتطهير ليبيا من جماعة الإخوان الإرهابية والأتراك".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " اوعوا تخافوا من أي تهديدات بالقتل وعلى الشعب الليبي أن يصنع تاريخا لدولته".



