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اوعوا تخافوا.. أحمد موسى يطالب الشعب الليبي بالنزول بالملايين لطرد الغازي التركي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:58 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، الشعب الليبي بالنزول في مظاهرات بالملايين في كافة أنحاء ليبيا ضد مرتزقة الإخوان والغازي التركي لتحرير ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"،: "قوة الشعب الليبي في وحدته من أجل طرد الغازي التركي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "على الشعب الليبي النزول في مظاهرات لتطهير ليبيا من جماعة الإخوان الإرهابية والأتراك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اوعوا تخافوا من أي تهديدات بالقتل وعلى الشعب الليبي أن يصنع تاريخا لدولته".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "صوت المواطن الليبي في الشارع الليبي وليس المنزل وعلى الشعب الليبي إرسال رسالة للعالم بالنزول بالملايين معلنين رفض الغزو التركي".
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