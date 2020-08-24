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برلمان

رئيس النواب يعلن ختام دور الانعقاد الخامس.. ويؤكد: نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:58 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أعلن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، فى ختام أعمال جلسة اليوم، الإثنين. 

وأكد "عبد العال"، أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدؤوب.

وأشار إلى أن المجلس عمل خلال هذه الفترة على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.

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