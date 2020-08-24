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رياضة

وديا.. الإعلاميين يفوز على توشكى استعدادا للقسم الثاني

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:59 م
صورة من المباراة
صورة من المباراة
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كتب: رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأعلاميين الرياضي، الفوز علي فريق توشكي في أولي وديات الفريق استعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

سجل لاعبو الأعلاميين هدفين نظيفين علي فريق توشكي فى أول تجربة ودية قبل المباريات الرسمية . 

 واحتل فريق الإعلاميين ،المركز التاسع برصيد 19 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا .

 حصد فريق الإعلاميين خلالها 19 نقطة محتلا المركز الثامن ، فاز بـ 4 جولات، وتعادل في 7 جولات ،وخسر 6 جولات ، وسجل 18 هدفا، و استقبل 24 هدفا.
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