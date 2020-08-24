وديا.. الإعلاميين يفوز على توشكى استعدادا للقسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأعلاميين الرياضي، الفوز علي فريق توشكي في أولي وديات الفريق استعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
سجل لاعبو الأعلاميين هدفين نظيفين علي فريق توشكي فى أول تجربة ودية قبل المباريات الرسمية .
واحتل فريق الإعلاميين ،المركز التاسع برصيد 19 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا .
حصد فريق الإعلاميين خلالها 19 نقطة محتلا المركز الثامن ، فاز بـ 4 جولات، وتعادل في 7 جولات ،وخسر 6 جولات ، وسجل 18 هدفا، و استقبل 24 هدفا.