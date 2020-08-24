«حماية المستهلك» يطالب المواطنين بعدم التعامل مع الإعلانات المضللة والتفاعل مع الجهاز .. فيديو

أكد أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العنصر البشرى مدرب على أعلى مستوى داخل الجهاز، موضحا أنه احتك بتجارب العالم.



وأضاف سمير خلال لقاء له لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن جهاز حماية المستهلك يقوم بمحاربة جميع الكيانات الوهمية، وغير المعترف بها من الدولة.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن تلك الكيانات الوهمية تزاول أنشطة بشكل غير قانوني سواء عن أماكن بيع اونلاين أو الصفحات الوهمية ويتم تحويل تلك المخالفات للنيابة.



وأشار سمير إلى أننا ننصح المواطنين بالتعامل مع الجهات الموثوقة وعدم التعامل مع الاعلانات المضللة، مطالبا المواطنين بوجود تفاعل بينه وبين الجهاز.



وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن أكثر من ٨٥% من المشاكل قد تم حلها.



